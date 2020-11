Hamburg. Polizeieinsatz in einer Kita in Hamburg-Mümmelmannsberg: Nachdem in der Nacht zum Dienstag der Alarm in der Einrichtung in der Franz-Marc-Straße losgegangen war, eilten Beamte zu der Kindertagesstätte und konnten die Tatverdächtigen noch dabei beobachten, wie sie das Kita-Gelände verließen. Das Einbrecher-Duo gilt als polizeibekannt und kam vor einen Haftrichter.

Um 23.36 Uhr ging der Alarm der Kita los. Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Beamten vor Ort einen 38- und einen 39-Jährigen – und sie entdeckten recht eindeutige Hinweise darauf, dass die beiden Männer in die Kita eingebrochen waren: Das Duo hatte Einweghandschuhe, Aufbruchswerkzeug und mutmaßlich aus der Kita stammendes Diebesgut bei sich.

Einbrecher-Duo in Kita hat es auf Flachbildschirm abgesehen

"Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellten die Beweismittel sicher", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Dienstag. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher sich ein Fenster auf der Rückseite des Kita-Gebäudes ausgesucht und dieses aufgehebelt hatten, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

"In der Kita hatten die Einbrecher augenscheinlich unter anderem einen großen Flachbildschirm zum späteren Abtransport bereitgestellt", so Kaluza. Beamte führten die "bereits polizeibekannten Tatverdächtigen" einem Haftrichter zu. Die Ermittlungen dauern an.