Hamburg. Kaum etwas bereitete ihm mehr Freude, als die höchsten Berge der Welt zu bezwingen. Doch um sein teures Hobby zu finanzieren, wurde ein 37 Jahre alter Mann zum Dieb. Er bestahl in großem Stil seinen Arbeitgeber. Jetzt flog er auf. Polizisten nahmen ihn fest, nachdem er versucht hatte, Outdoorausrüstung zu verkaufen. Insgesamt, so erste Schätzungen, stahl der Mitarbeiter Waren im Wert von rund 100.000 Euro.

Es ist eine sehr kostspielige Lei­denschaft, die der 37-jährige Christian B. hat. Er ist Bergsteiger. Dabei sind es nicht die Alpen oder kleinere Berge, die es ihm angetan haben. Der Mann will immer hoch hinaus. Mehrere Achttausender hat der 37-Jährige bereits bestiegen. Es ist die Königsklasse des Bergsteigens, weltweit gibt es nur 14 Berge dieser Höhe. Zu erklimmen sind deren Gipfel nur im Rahmen von Expeditionen. Das war zu viel für die schmale Lohntüte eines Verkäufers.

Als der Mann seinen Job bei Globetrotter am Wiesendamm neben dem S + U Barmbek antrat, tat sich für ihn allerdings eine neue Einnahmequelle auf. Er soll sich einfach in den Auslagen bedient haben – und ließ alles mitgehen, was gut und teuer ist. Der Schwund fiel auf. Es waren mehrere Tausend Artikel, die schließlich im Geschäft fehlten. Im September erstattete das Unternehmen Anzeige bei der Polizei.

Globetrotter-Mitarbeiter verkaufte Ware bei Ebay

Dort ging man schnell davon aus, dass ein „Insider“ für die ungewöhnlich hohe Zahl von Diebstählen aus dem Geschäft verantwortlich sein muss. Schließlich konnten Ermittler Teile der Beute im Internet entdecken. Dort wurde sie günstig bei Ebay angeboten. Der zugehörige Account war der von dem Globetrotter-Mitarbeiter. Die Beamten arrangierten einen Scheinkauf. Und tatsächlich tappte der 37-Jährige in die Falle – und wurde festgenommen.

Christian B. sagte nach seiner Festnahme bei der Polizei umfangreich aus. Die Beamten konnten ein Dachbodenversteck in Barmbek ausfindig machen, in dem er seine Beute gehortet hatte. Mehrere Hundert Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände wurden dort sichergestellt. Die Firma Globetrotter bekam die Waren im Wert von rund 60.000 Euro zurück. Der Rest der Beute blieb bislang verschwunden. Offenbar waren die gestohlenen Sache bereits von dem Täter verkauft worden.

Globetrotter-Dieb ist seinen Job los

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der 37-Jährige im Juni vergangenen Jahres bei Globetrotter als Verkäufer angefangen und auch schon kurz danach damit begonnen, Waren aus dem Geschäft zu stehlen. Daneben wurde der gebürtige Stralsunder in der vergangenen Zeit bereits mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt, vornehmlich in Kaufhäusern und großen Ladengeschäften.

„Der Mann ist umfangreich geständig“, so ein Beamter. Deswegen blieb der 37-Jährige auch auf freiem Fuß. Seinen Job und damit seine illegale Einnahmequelle ist er dagegen los.