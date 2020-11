Hamburg. In Groß Borstel sind am Montagmittag mehrere Schüsse gefallen. Noch unbestätigten Angaben zufolge sollen dabei zwei Menschen verletzt worden sein. Die Polizei Hamburg hat den Tatort an einer Buskehre im Licentiatenweg abgesperrt und befragt mögliche Zeugen. Zunächst hieß es, der Täter sei noch auf der Flucht. Er konnte aber noch vor Ort festgenommen werden.

Die Polizei soll zuvor zu einem Beziehungsstreit gerufen worden sein. Vor Ort ist die Lage möglicherweise eskaliert, ein Mann schoss auf die Polizisten, die dann ebenfalls einen oder mehrere Schüsse abgegeben haben sollen.

In Kürze mehr.