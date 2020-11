Lübeck. Ein Segelschiff ist in der Ostsee vor Lübeck gesunken. Drei Menschen seien dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Schiff sei aus ungeklärten Umständen am Sonntagabend vor dem Strand in Travemünde gekentert.

Passanten hörten die Hilfeschreie und verständigten die Einsatzkräfte. Mit einem Seenotrettungsboot wurden die Schiffbrüchigen gerettet. Sie waren stark unterkühlt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.