Hamburg. Am Sonntagabend ist es um 19.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Hamburg-Eilbek gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die dunkel gekleidete Fußgängerin beim Versuch, die Wandsbeker Chaussee auf Höhe der Ritterstraße zu überqueren, von einem Auto erfasst. Unbestätigten Berichten von Zeugen zufolge soll die Frau, als sie schon drei der sechs Spuren passiert hatte, wieder umgedreht sein, um vermutlich zurück auf den Fußweg zu gehen. Dabei lief die Fußgängerin vor einen VW Golf und wurde in die Windschutzscheibe geschleudert.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.