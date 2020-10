Hamburg. Am Sonnabendmorgen stürmten die schwer bewaffneten Beamten des SEK ein Einfamilienhaus am Pezolddamm in Bramfeld. Ein weiteres Objekt an der Rodigallee wurde ebenfalls durchsucht. Wie die Polizei Hamburg auf Abendblatt-Anfrage bestätigt, stehen die Durchsuchungen, die von den Spezialkräften abgesichert wurden, im Zusammenhang mit einer Schießerei in Harburg vor einer Woche.

An der Wilstorfer Straße hatten die von Anwohnern alarmierten Beamten am 23. Oktober einen Mann mit einer Schussverletzung gefunden. Zuvor soll es vor der Spielhalle, vor der der 31-Jährige auf einem Bürgersteig lag, einen Streit mit mehreren Beteiligten gegeben haben, in dessen Verlauf mehrere Schüsse abgegeben worden waren.