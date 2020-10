Kreis Segeberg Sprinter kracht in Twingo: Fahrerin schwer verletzt

Am Freitagmorgen ist es auf der B 430 im Kreis Segeberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen

Bei dem Unfall am Freitagmorgen wurde die 62-jährige Fahrerin des Twingos schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus in Neumünster.