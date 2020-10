Hamburg. Chemiealarm in Hamburgs größter Seniorenwohnanlage: In der Wäscherei des Hospitals zum Heiligen Geist in Poppenbüttel haben sich zwei Substanzen vermischt und zur Entwicklung von beißenden Dämpfen geführt. Es handelt sich laut Feuerwehr anscheinend um Waschzusätze, die miteinander reagiert haben.

Die Feuerwehr hat den Raum, in dem es zu der Reaktion kam, abgesperrt, Beamte mit Atemschutzmasken überprüfen nun die Lage. Bewohner oder Personal des Altenheims sind nicht gefährdet.