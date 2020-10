Hamburg. Blitzeinbruch ins Alsterhaus: Am späten Donnerstagabend zertrümmerten zwei Männer kurz nach 22 Uhr eine der gläsernen Eingangstüren. Einer der Täter sauste mit einem E-Scooter durch das Erdgeschoss zu einem Bereich, in dem teure Handtaschen angeboten werden. Sein Komplize lief hinterher. Beide rafften mehrere der Taschen aus den Auslagen und stopften sie in Plastiktaschen. Dann flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen.

Während der Einbrecher mit dem E-Scooter in Richtung Gänsemarkt fuhr, lief sein Komplize in Richtung Rathaus. Als ihm dort ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entgegen kam, ließ er die Tüte mit den Taschen fallen und rannte davon. Beide Täter entkamen trotz einer Sofortfahndung der Polizei. Welchen Wert die Taschen haben, die entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt.

Erst Mitte Oktober waren bei einem Blitzeinbruch im Hanseviertel Handtaschen im Wert von 60.000 Euro erbeutet worden. Im März 2019 waren es sogar Taschen im Wert von mehr als 100.000 Euro gewesen, die bei einem Blitzeinbruch am Neuen Wall gestohlen wurden.