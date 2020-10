Waitzstraße in Hamburg: Seniorin kracht mit Auto in Juwelier

Von kommender Woche an sollen neue Stahlpoller in der Waitzstraße für mehr Sicherheit sorgen.

Unfall-Serie Wieder Waitzstraße: Seniorin kracht mit Auto in Juwelier

Hamburg. Allen Sicherheitsvorkehrungen des Bezirks zum Trotz: Erneut ist es an der Waitzstraße in Groß Flottbek zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Pkw in ein Geschäft gekracht ist.

Eine Seniorin wollte mit ihrem VW Polo am Donnerstagmittag gegen 10.45 Uhr parallel zur Fahrbahn einparken. Dabei geriet sie jedoch auf den Gehweg und durchbrach mit ihrem Wagen das Schaufenster des Juweliergeschäfts Schreiber.

Erneuter Unfall in der Waitzstraße – Beifahrerin verletzt

"Die ältere Frau ist mit dem Pkw mutmaßlich rückwärts in das Schaufenster gefahren", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt. Die Frau, bei der es sich nach Abendblatt-Informationen um eine 81-Jährige handelt, sei nicht verletzt worden. "Die Beifahrerin erlitt jedoch leichte Schnittverletzungen im Gesicht", so Schönhardt. Passanten oder Kunden des Geschäfts wurden nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei muss die VW-Polo-Fahrerin nun einen sogenannten "Standardisierten Fahrtüchtigkeitstest" ablegen.

Unfallschwerpunkt Waitzstraße: Die Bilder einzelner Vorfälle

Auch bei diesem Unfall in der Waitzstraße hatte eine Seniorin die Kontrolle über ihren Mercedes verloren und war in ein Geschäft gerast. Foto: Michael Arning

Unfall an der Waitzstraße im Februar 2015: Eine 77-Jährige krachte mit einem BMW durch die Fensterscheibe einer Volksbank-Filiale. Foto: TVR-NewsNetwork

Ende März 2019 fuhr eine ältere Dame in den Friseursalon "Marlies Möller". Foto: TV News Kontor

Im Mai 2019 stand der Mercedes einer Seniorin vollständig in einem Geschäft an der Waitzstraße. Die Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben. Foto: Michael Arning

Absperrbügel aus Metall hielten Autos in der Vergangenheit nicht stand: Im Sommer 2019 beauftragte das Bezirksamt Altona eine Prüfung der Sicherungselemente an der Waitzstraße. Foto: Hinnerk Blombach



Auch im Mai 2020 kam es zu einem Unfall: Ein 81 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Toyota Yaris in den Hauseingang einer HNO-Praxis und blieb dort stecken. Foto: Michael Arning / HA

Am 23. Juli 2020 kam es zum insgesamt 23. Unfall in der Waitzstraße: Eine 71 Jahre alte Fahrerin fuhr in die Fassade des schon früher betroffenen Friseursalons "Marlies Möller". Foto: Michael Arning



Die Waitzstraße ist eine beliebte Einkaufsstraße in Groß Flottbek – und in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer und spektakulärer Einparkunfälle. Häufig krachten Autos dabei mit großer Wucht in Ladengeschäfte und durchbrachen Scheiben. Meistens saßen ältere Menschen hinter dem Steuer, die Gas und Bremse verwechselt hatten, oder eigentlich einen Rückwärtsgang einlegen wollten.

Unfälle in der Waitzstraße – wann es zuletzt gekracht hat:

29. Oktober 2020: Seniorin kracht mit Auto in Juwelier

23. Juli 2020: 71-jährige BMW-Fahrerin fährt in Friseursalon Möller

30. Mai 2020: 81-Jähriger fährt mit Pkw in HNO-Praxis

21. August 2019: 82-Jähriger fährt in Auslagen eines Blumenladens

20. Mai 2019: 83-Jährige kracht mit mit Mercedes in Mode-Boutique

30. März 2019: Ältere Dame kracht mit Mercedes in Friseursalon von Marlies Möller

Waitzstraße: Poller sollen vor Einparkunfällen schützen

Das Bezirksamt Altona versucht schon seit Längerem, den Unfällen an der Waitzstraße ein Ende zu bereiten. Erst vor wenigen Wochen war verkündet worden, dass am 26. Oktober die Bauarbeiten beginnen sollen, um gegen die schweren Einparkunfälle in den vergangenen Jahren vorzugehen. Die Idee: Poller sollen für mehr Verkehrssicherheit in der Einkaufsstraße sorgen.

Die vorbereitenden Arbeiten sind bereits gestartet. Doch die neuen Vollstahlpoller werden erst ab dem 2. November in der Straße eingebaut. Kosten: 150.000 Euro.

Es ist nicht die erste Maßnahme in der Waitzstraße, die der Verkehrssicherheit dienen soll. Anfang August wurden die schräg zur Fahrbahn angeordneten Parkplätze zu Längsparkplätzen umgewandelt. Bauarbeiter stellten neue Schilder auf und brachten leuchtend gelbe Markierungen auf die Parkplätze auf. Doch am nächsten Tag stellten viele Menschen ihre Autos wie gewohnt schräg ab. Die neuen Markierungen hatten sie offenbar übersehen.