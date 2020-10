Hamburg: Bagger beschädigt Gasleitung – Flüchtlingsheim evakuiert

Zu dem Vorfall auf einer Baustelle kam es in Neugraben-Fischbek. Für 55 Bewohner wurden zwei Busse bereit gestellt.

Hamburg: In Neugraben-Fischbek wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt (Symbolbild).

Hamburg. Auf einer Baustelle in einem Wohngebiet in Neugraben-Fischbek ist am Mittwochmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. "Eine Flüchtlingsunterkunft wurde evakuiert", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr Hamburg wurde um 9.05 Uhr alarmiert. "Ein Baggerfahrer hat eine Gasleitung in der Cuxhavener Straße beschädigt", sagte Bernd Eilitz, Sprecher von Gasnetz Hamburg dem Abendblatt. Die Mitarbeiter des Unternehmens konnten den Gasaustritt am Vormittag jedoch stoppen. "Das Leck wird nun abgedichtet."

Gasleck in Wohngebiet – Straße teilweise gesperrt

Verletzt wurde niemand. Um die Menschen aus dem evakuierten Haus unterzubringen, wurden zwei Gelenkbusse angefordert. Während des ungefähr zweistündigen Einsatzes hielten sich 55 Bewohner der Unterkunft nach Feuerwehr-Angaben in den zwei Bussen auf. Ausgelegt ist die Unterkunft laut Feuerwehrsprecher für bis zu 160 Menschen. Am Morgen seien etwa 30 Kräfte im Einsatz gewesen.

Auch der Umweltdienst der Feuerwehr war vor Ort. Die Cuxhavener Straße wurde stadteinwärts gesperrt. Gegen 11 Uhr soll die Sperrung laut Gasnetz Hamburg wieder aufgehoben werden.

