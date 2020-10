Hamburg: Essigäure in Halle ausgelaufen – Gefahrguteinsatz

Gefahrguteinsatz in Hamburg-Hammerbrook: In einer Halle waren 15 Liter Essigsäure ausgelaufen (Archivbild).

Hammerbrook Essigäure in Halle ausgelaufen – Gefahrguteinsatz in Hamburg

Hamburg. Großer Schreck in Hamburg-Hammerbrook: In einer Halle an der Wendenstraße sind am Mittwochmorgen 15 Liter Essigsäure ausgelaufen, was zu einem Gefahrguteinsatz führte. Der Feuerwehr wurde zunächst gemeldet, dass Mitarbeiter über Unwohlsein und Atemwegsreizungen klagen würden. "Doch verletzt wurde niemand", sagte ein Feuerwehrsprecher. Es musste niemand im Krankenhaus behandelt werden.

Die Feuerwehr wurde um 8.23 Uhr zu einer Halle der Firma Beizmann alarmiert, die Stuck- und Fassadenreinigung sowie die professionelle Graffiti-Entfernung anbietet. Die Einsatzkräfte streuten die ausgelaufene Essigsäure mit Bindemittel ab. Wie es dazu kommen konnte, dass die Säure auslief, ist noch unklar. Die Wendenstraße wurde für die Zeit des Einsatzes teilweise gesperrt.

