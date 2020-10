Hamburg: Rollstuhlfahrer zu Hause überfallen: Wer kennt den Mann?

Hamburg. Schamlos nutzte er die Wehrlosigkeit seines Opfers aus: Ein bislang unbekannter Mann hat in Hamburg-Rahlstedt einen 68 Jahre alten Rollstuhlfahrer in seiner Wohnung überfallen. Sein Vorgehen war perfide: Der Täter gab sich als Pfleger aus und drängte sich dann an dem gehbehinderten Mann vorbei in dessen Wohnung. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Am 23. August hatte der Unbekannte gegen 15.15 Uhr an der Tür des 68-Jährigen in der Straße Am Hegen geklingelt. Der Rollstuhlfahrer öffnete und fragte den Mann nach seinem Anliegen. "Nachdem dieser angab, vom Pflegedienst zu sein, wollte der skeptisch gewordene Bewohner die Tür wieder schließen", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Dienstag.

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Doch der Täter kam ihm zuvor, stieß die Tür in diesem Moment auf und drängte sich an dem Mann im Rollstuhl vorbei in die Wohnung. Der Unbekannte stahl eine Geldbörse mit Bargeld aus einem Schrank und flüchtete aus der Wohnung. Die Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats verliefen bisher erfolglos.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild angeordnet.

Rollstuhlfahrer überfallen: So wird der Täter beschrieben:

35 bis 45 Jahre

1,75 bis 1,80 Meter

schlanke, nahezu hagere Statur

dunkle kurze Haare

Dreitagebart

dunkle Bekleidung

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.

( coe )