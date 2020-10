Hamburg. Ob die auffällige Mütze und der gepunktete Regenschirm die Fahndung nach einem von drei Tätern eines Einbruchs in Lohbrügge erleichterte, ist nicht bekannt. Nun wurde der 50-Jährige jedoch durch Ermittler des LKA identifiziert und in St. Georg verhaftet.

Einbruch in Lohbrügge: Festnahme in St. Georg

Umfangreiche Ermittlungen und Hinweise nach einer Öffentlichkeitsfahndung Anfang Oktober führten gegen Mittag des 15. Oktobers zu der Verhaftung des Mannes in der Adenauerallee. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er ins Untersuchungsgefängnis gebracht, teilte Polizeisprecher Rene Schönhardt am Montag mit.

Die Fahndung nach den beiden anderen Tätern mit Aufnahmen einer Videokamera bleibt bestehen, so Schönhardt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität der Verdächtigen, dauern ebenfalls an.

Die gesuchten Täter werden wie folgt beschrieben:

Erster mutmaßlicher Täter:

Einer der mutmaßlichen Einbrecher von Lohbrügge.

Foto: Polizei Hamburg

50 bis 60 Jahre alt

schlank

abstehende Ohren

gelb-blau gestreiftes Polo-Shirt

dunkelblaue Baseballkappe von "Under Armour"

blau-weiß-grün gestreifte Tasche

Dritter mutmaßlicher Täter:

Einer der mutmaßlichen Einbrecher von Lohbrügge.

Foto: Polizei Hamburg

25 bis 35 Jahre alt

schlank

schwarze Lederjacke mit roten Streifen

Armbanduhr (weißes Ziffernblatt, braunes Lederarmband)

Die drei Männer sollen am 20. August in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Langberg in Lohbrügge eingebrochen sein. Dabei wurde laut Polizei eine "höhere Summe" Bargeld erbeutet.