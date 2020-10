Hamburg. Aufregung in Wilhelmsburg: Zeugen meldeten am späten Sonntagmittag Schüsse am S-Bahnhof Veddel. Nach Angaben der Polizei wurde ein 25-Jähriger verletzt – der Mann erlitt jedoch keine Schussverletzung, sondern eine Platzwunde am Kopf.

Das Opfer gab an, auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs mit mehreren Personen in einen Streit geraten zu sein. Er sei von zehn Personen mit Stöcken attackiert worden sowie mit Schüssen, sagte ein Polizeisprecher.

Es konnte jedoch laut Polizei nicht verifiziert werden, dass auf den 25-Jährigen geschossen wurde. Fest steht, dass der Mann mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus kam. Er hatte mehrere Schläge gegen den Kopf erlitten. Die Ermittlungen dauern an.