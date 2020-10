Hamburg. Am Sonnabendnachmittag ist es in der S-Bahn-Linie 1 in Hamburg zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 83 Jahre alter Mann mit seinen Fäusten mehrmals auf eine 63-jährige Frau eingeschlagen hat. Grund dafür war offenbar, dass sie den Sitzplatz nicht schnell für ihn geräumt hatte. Nach Angaben der Polizei soll der Rentner schwerbehindert sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der der 83-Jährige gegen 15 Uhr am S-Bahnhof Rübenkamp in den Zug in Richtung Hauptbahnhof ein. Er suchte einen Sitzplatz und fragte eine Frau, ob er sich auf ihren Platz setzen dürfe. Die 63-Jährige hatte ein Fahrrad dabei, und noch bevor sie überhaupt aufstehen konnte, verlor der Rentner bereits die Geduld und begann, auf die Frau einzuschlagen. Sie wurde mehrfach von seinen Fäusten am Kopf getroffen.

Attacke in S-Bahn: Schwerbehinderter Mann zeigt sich uneinsichtig

Zwei Fahrgäste, die das Geschehen beobachtet hatten, gingen dazwischen und hielten den aufgebrachten 83-Jährigen davon ab, die Frau weiter mit Schlägen zu attackieren. Der Zugfahrer hielt daraufhin die S-Bahn an und die alarmierten Bundespolizisten versuchten, den schwerbehinderten Mann zu beruhigen.

Der Rentner zeigte sich uneinsichtig – der Platz sei ihm nicht schnell genug geräumt worden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die 63-Jährige war von den Ereignissen erschüttert, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

