Hamburg. Die Hamburger Polizei hat gestern in Wandsbek zwei Trickbetrügerinnen (27, 55) auf frischer Tat ertappt. Den Beamten fiel vor allem das ausgeklügelte Vorgehen der Trickdiebe auf, eine Variante des Enkeltricks. Wie die Polizei mitteilt, begann die ganze Geschichte mit einem Anruf bei einem 70-jährigen Hamburger. Ein Unbekannter meldete sich mit dem Namen "Joachim" und bat darum, ihm für die Abwicklung eines Notartermins 18.000 Euro zu leihen. Der 70-Jährige witterte sofort den Betrug, ging aber zum Schein auf das Ansinnen des Anrufers ein.

Kurz danach meldete sich ein zweiter Anrufer, der sich als Kriminalbeamter „Herr Fischer“ ausgab. Er sagte, dass es sich bei dem Anrufer „Joachim“ um einen Betrüger handele und forderte den Rentner auf, sich durch Drücken der Tasten #110 auf seinem Telefon über die Echtheit des Anrufers zu vergewissern.

Trickbetrug: Geld sollte in einem Mülleimer deponiert werden

Doch der Mann fiel nicht auf die Täuschung herein, sondern informierte mit seinem Handy die echte Polizeieinsatzzentrale. Beamte der zuständigen Fachdienststelle standen ihm bei der weiteren Gesprächsführung mit den Betrügern zur Seite. "Joachim" meldete sich dann ein zweites Mal mit der Anweisung, dass er zunächst sein Schließfach in einem Geldinstitut in Wandsbek leeren und anschließend bei einer weiteren Bank in der Innenstadt Geld abheben sollte. Am Nachmittag wolle er dann das Geld abholen.

Zum Schein kam der 70-Jährige der Aufforderung nach, begleitet von zwei Beamten in Zivil. Während der Rentner in der Bank war, bemerkten die Fahnder zwei Frauen, die in einem geparkten Auto saßen und den 70-Jährigen beobachteten. Dann meldete sich erneut der angebliche Polizeibeamte "Herr Fischer" und gab die Anweisung, dass er den Inhalt des Bankschließfachs in einem öffentlichen Mülleimer deponieren sollte.

Die 27-Jährige wurde dem Haftrichter zugeführt

Das tat der Senior auch und ging dann nach Hause. Die jüngere der beiden Frauen ging dann zu dem Mülleimer und holte den dort abgelegten Beutel heraus. Als sie zu ihrer mutmaßlichen Komplizin zurück in das Auto stieg, nahmen die Fahnder beide Frauen vorläufig fest. Dabei handelte es sich um eine 27-jährige und ihre 55-jährige Mutter.

Anschließend durchsuchten sie das Auto und die Wohnung der beiden auf St. Pauli und stellten dabei Beweismittel sicher. Die 27-Jährige wurde dem Haftrichter zugeführt. Ihre Mutter wurde mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den beiden unbekannten Männern, dauern noch an.

Die Polizei Hamburg verzeichnet derzeit eine stark zunehmende Zahl an Trickbetrügereien und rät in diesem Zusammenhang: