Pizzabote in Hamburg-Billstedt überfallen – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Unbekannte haben am Donnerstagabend einen Pizzaboten in Hamburg-Billstedt überfallen und ausgeraubt. Der jugendliche Pizzafahrer hatte gerade Essen im Schiffbeker Weg in einem Mehrfamilienhaus ausgeliefert, als sich ihm zwei Männer in den Weg stellten. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und forderten seine Geldbörse. Der Pizzabote händigte sie aus blieb unverletzt.

Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Jenfeld. Ein Täter war dunkelhäutig, zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statue. Er trug einen grauen Trainingsanzug und ein Basecap. Sein Komplize soll von "südländischem Erscheinungsbild" sein, wird ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, ist circa 1,70 bis 1,75 Meter und kräftig. Er trug Vollbart, ein schwarzes Kapuzenshirt, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

( ade )