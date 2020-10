Hamburg. Eine ältere Dame ist am Donnerstagmittag an der Haltestelle Grindelhof an der Grindelallee von einem Bus angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich die Fußgängerin auf der Busspur, als sie gegen 13.35 Uhr von dem Linienbus erfasst wurde. Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern und einem Notarzt versorgt. Eine weitere Person habe einen Schock erlitten, hieß es.

Die Frau kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte. Die Polizei sperrte während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme beide Busspuren. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.