Hamburg. Ein Autofahrer hat am späten Mittwochabend offenbar bei der Einfahrt in den Deichtortunnel in Hamburg die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist gegen die Einfahrtsmauer gekracht. Das teilte der polizeiliche Lagedienst am Donnerstagmorgen mit. Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall ein zweites Auto beschädigt.

Unfall im Deichtortunnel: Pkw kracht gegen Mauer

Der Unfall passierte gegen 23 Uhr. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht geklärt. Neben dem Unfallfahrer sollen zwei weitere Personen im Wagen gesessen haben. Insgesamt seien fünf Personen beteiligt gewesen. "Alle blieben unverletzt", so ein Sprecher der Feuerwehr. Beide Autos wurden allerdings stark beschädigt.

Weil Öl und Benzin ausgelaufen waren, sperrte die Feuerwehr den Deichtortunnel stadteinwärts komplett und stadtauswärts auf einer Fahrbahn. Die Einsatzkräfte streuten die Fahrbahnen großflächig ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.