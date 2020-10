Hamburg. Ein Unbekannter hat die Autobahnraststätte Stillhorn-West an der Autobahn 1 in Hamburg überfallen. Der Täter war am Montagabend mit einem Messer bewaffnet und trug eine Mund-Nase-Bedeckung, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Er bedrohte demnach einen Angestellten mit einem langen Messer. Der 23-Jährige habe ihm einen dreistelligen Geldbetrag ausgehändigt. Anschließend sei der Täter unerkannt geflüchtet.