Hamburg. Erst fuhr sie in Itzehoe auf der Lindenstraße in Schlangenlinien, dann touchierte sie einen Kantstein und ein abgestelltes Fahrrad. Ein Augenzeuge hatte die Polizei informiert und das Auto verfolgt. Die Beamten stoppten die 31-Jährige in ihrem Opel als sie auf eine Tankstelle abbog. Der Fall ereignete sich bereits am Freitag gegen 6.30 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Hier überprüften sie die 31-Jährige, die nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Frau hatte 1,73 Promille intus. Sie war auch nicht allein unterwegs. Ihr kleiner Sohn fuhr ebenfalls mit.

Die Fahrerin behauptete, sie hätte am Vorabend Sekt getrunken und sei dann mit dem Opel von Husum nach Itzehoe gefahren. Offenbar hatte die Fahrt mehrere Stunden gedauert. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein und informierten das Jugendamt über den Vorfall.