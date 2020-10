Hamburg. Kaufhausdetektive beobachteten am Freitagmittag einen ungewöhnlichen Diebstahl in einem Geschäft im Bahnhof Altona. Ein 44-jähriger Hamburger entwendete insgesamt 24 Comic-Bücher unterschiedlichster Genres im Wert von 275 Euro. Als Grund gab er bei den eintreffenden Bundespolizisten an, dass er und seine Kinder gerne Comics lesen – und er außerdem viele Kinder habe.

Hamburger stiehlt im Bahnhof Altona Comic-Bücher

Der Mann hatte die Bücher aus den Ablagen des Geschäfts entnommen und sie in eine mitgebrachte Tasche gesteckt, teilte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei, am Sonntag mit. Beim Verlassen des Ladens hielten die Kaufhausdetektive den 44-Jährigen schließlich an.

Als die Bundespolizisten das Diebesgut in Augenschein nahmen, zeigte sich, dass der Hamburger offenbar querbeet zugeschlagen hatte: Neben Lucky Luke, Clever und Smart, Star Wars und Deadpool waren auch viele Bücher mit Superhelden wie Wonder Woman, Batman oder Superman unter der erbeuteten Lektüre.

Neben einer Strafanzeige wegen Diebstahls wurde dem Mann außerdem ein Hausverbot für das Geschäft im Bahnhof erteilt.