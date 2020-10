Hamburg. Bei einem Blitzeinbruch im Hanseviertel in der Hamburger Innenstadt haben unbekannte Täter Luxus-Handtaschen im Wert von rund 60.000 Euro erbeutet. Die Tat ereignete sich am Sonnabend kurz nach 21 Uhr. Die Einbrecher hatten die gläserne Eingangstür zu dem Geschäft zerschlagen, in dem Handtaschen unter anderem der Marken „Dior“, Louis Vuitton“, „Prada“ oder „Versace“ angeboten werden.

Die Täter rafften Handtaschen aus den Auslagen zusammen und flüchteten mit der Beute. Eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos.

Erst im März vergangenen Jahres waren bei einem Blitzeinbruch am Neuen Wall bei „Chanel“ Handtaschen im Wert von rund 100.000 Euro erbeutet worden. Damals hatten die Täter die Eingangstür zu der Boutique aufgehebelt.