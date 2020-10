Hamburg. Ein stark alkoholisierter 26-Jähriger hat am Donnerstag in einer Hamburger S-Bahn offenbar rot gesehen: Mit mehr als zwei Promille schlug er auf einen anderen Fahrgast ein. Das 34 Jahre alte Opfer fiel zu Boden.

Der Grund für den Ausraster des Betrunkenen ist nicht bekannt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der 26-Jährige attackierte den Mann gegen 23.15 Uhr in einer fahrenden S-Bahn der Linie S21 zwischen den Stationen Holstenstraße und Dammtor. "Verletzungen konnten vor Ort aber nicht festgestellt werden", sagte Bundespolizeisprecher Rüdiger Carstens.

Betrunkener dreht sich vor Bundespolizisten einen Joint

Polizeibeamte trafen den 26-Jährigen in der S-Bahn an. "Er drehte sich vor den Augen der eingesetzten Bundespolizisten einen Joint", so Carstens. Als die Beamten den Mann durchsuchten, entdeckten sie weitere Drogen und ein verbotenes Einhandmesser. Die Polizei stellte Betäubungsmittel und Waffe sicher.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.