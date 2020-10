Hamburg. Damit hatten die Zwillingsbrüder und ihre beiden Bekannten, die in einem Mehrfamilienhaus hinter der Handwerkskammer in Hamburg-Neustadt offenbar eine Drogenparty feierten, sicher nicht gerechnet: Am Donnerstagnachmittag stand plötzlich die Polizei vor der Wohnungstür und sprengte die Veranstaltung. Zielfahnder hatten einen der Zwillingsbrüder im Visier – einen 37-Jährigen, der per Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. "Ihm wird vorgeworfen, Drogen an Minderjährige verkauft zu haben", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Freitag.

Als die Beamten die Wohnung in der Straße Hütten betraten, platzten sie mitten in die Drogenparty der vier Männer. "Diese waren offensichtlich berauscht. Zudem lag auf dem Wohnzimmertisch ein Kilo Amphetamine", so Abbenseth. Zwei 25 und 39 Jahre alte Freunde des 37-Jährigen hatten darüber hinaus geringe Mengen Amphetamine und Marihuana bei sich.

Polizei entdeckt weiter zwei Kilo Amphetamine in Schuhkarton

Bei der Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen landete die Polizei einen weiteren Treffer – auch er wurde per Haftbefehl gesucht. Wenig überraschend: Auch bei ihm geht es um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fündig wurden die Beamten auch bei der Durchsuchung der Wohnung.

"In einem Schuhkarton, der unter dem Bett versteckt war, wurden zwei weitere Kilo Amphetamine gefunden", so Abbenseth. Zudem entdeckte die Polizisten 4000 Euro mutmaßliches Dealgeld, Feinwaagen, szenetypisches Verpackungsmaterial und Handys. Die Drogen und die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Lesen Sie auch:

"Der 37-Jährige und der 25-Jährige kamen in die Untersuchungshaftanstalt", sagte Abbenseth. Der Zwillingsbruder des 37-Jährigen und der 39-Jährige blieben mangels Haftgründen auf freiem Fuß.