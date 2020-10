Hamburg. In Hamburg-Dulsberg hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Motorrad um 18.06 Uhr an der Ecke Nordschleswiger Straße/ Eulenkamp mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Motorradfahrer wurde nach Informationen des Abendblatts in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer ist unverletzt. Die Straße musste für eine Stunde teilweise gesperrt werden. Im abendlichen Berufsverkehr kam es zu Staus rund um die Unfallstelle.