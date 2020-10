Hamburg. Hätte sich der 52-Jährige am Mittwoch einen Fahrschein für seine S-Bahn-Fahrt in Hamburg gekauft, wäre er vermutlich davongekommen – und säße nun nicht im Gefängnis. Stattdessen wurde ihm das Schwarzfahren zum Verhängnis.

Gegen 10.30 Uhr wollten Mitarbeiter der Deutschen Bahn den 52-Jährigen in einer S-Bahn auf der Strecke zwischen den Stationen Holstenstraße und Altona kontrollieren. Doch dieser konnte keinen gültigen Vorschein vorweisen. Angeforderte Bundespolizisten überprüften anschließend am Bahnsteig im Bahnhof Altona die Personalien des Mannes, wie Bundespolizeisprecher Rüdiger Carstens am Donnerstag mitteilte.

Fahrgast ohne Fahrschein kommt in Haft

Das Ergebnis: Die Beamten stellten fest, dass er seit Mitte August per Haftbefehl gesucht wird. Er hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro inklusive der Verfahrenskosten wegen Diebstahlsdelikten nicht gezahlt. Nun wird er erstmal nicht mehr S-Bahn fahren können. Denn die Polizei verfrachtete ihn in eine Haftanstalt, wo er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen verbüßen muss.