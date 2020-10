Hamburg. Über E-Mail meldete ein angeblicher Italiener (24) bei einem Autohaus am Offakamp Interesse am Kauf eines 87.000 Euro teuren Mercedes S500 an, den er finanzieren lassen wolle.

Mann wollte mit gefälschtem Ausweis Mercedes S500 kaufen

Die Unterlagen dafür, unter anderem einen Ausweis, schickte er ebenfalls via E-Mail. Die Autohausmitarbeiter erkannten jedoch Fälschungsmerkmale. Als der Mann kam, um den Kauf abzuwickeln, wartete die Polizei.

Die entlarvte den angeblichen Italiener als 23 Jahre alten Ägypter. Er wurde festgenommen, musste später aber mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.