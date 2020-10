Hamburg. Am frühen Mittwochabend kam es an der Kreuzung Louise-Schroeder-Straße/Holstenstraße in Altona zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Radfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Der Radfahrer fuhr laut Angaben des Lagedienstes der Hamburger Polizei zuvor bei Rot auf die Kreuzung. Bei dem Unfall erlitt er schwere Kopfverletzungen und war zunächst nicht ansprechbar.

Der Verkehrsunfalldienst und ein Sachverständiger wurden eingesetzt. Um die Unfallstelle staute sich der Verkehr.