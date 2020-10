Hamburg. Schwerer Verkehrsunfall in Hamburg-Bramfeld: Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag auf der Haldesdorfer Straße von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen kurz vor 11 Uhr die Straße überqueren. "Dabei hat er nicht auf den Fließverkehr geachtet und wurde von einem Lkw erfasst", sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou. Noch vor Ort kümmerte sich ein Notarzt um den Fußgänger, der anschließend mit Polytrauma in ein Krankenhaus kam. "Er besteht Lebensgefahr", so Theodoridou.

Der Verkehrsunfalldienst untersucht den Unfallhergang. Die Polizei hat einen Sachverständiger hinzugezogen. Die Kriminaltechnik ist zudem mit 3D-Laserscannern im Einsatz. Die Haldersdorfer Straße musste in Höhe der Lesserstraße für die Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.