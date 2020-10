Hamburg/Elmshorn. Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer in Hamburg-Ottensen hat die Polizei am Montag die Wohnungen von vier Tatverdächtigen durchsucht. Sie sollen Anfang Oktober einem Taxifahrer an der Ecke Barnerstraße/Bahrenfelder Straße mit einem Messer bedroht und überfallen haben. Er konnte unverletzt flüchten.

Nun durchsuchten die Beamten zwei Wohnanschriften einer 19-Jährigen in Elmshorn und stellten das Handy der Frau sicher. Von diesem aus hatten die Täter das Taxi bestellt.

Polizei stellt Handys der Verdächtigen sicher

Die Ermittlungen führten schnell auf die Spur der vier mutmaßlichen Räuber im Alter von 17 und 18 Jahren. Ihnen stattete die Polizei dann am Montagabend einen Besuch ab. Die Handys aller vier Beschuldigten wurden sichergestellt. Bei einem der 17-Jährigen konnten zudem weitere Beweismittel gefunden werden. Sie blieben jedoch mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern weiter an.