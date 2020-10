Hamburg. Ampullen mit einer unbekannten Flüssigkeit haben in Hamburg-Lurup einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Besitzer eines Friseursalons an der Luruper Hauptstraße hatte am Dienstagmorgen beim Betreten seines Geschäftes einen üblen Geruch wahrgenommen und die ausgelaufene Flüssigkeit auf dem Boden bemerkt. Er informierte die Polizei.

Auch die Feuerwehr rückte gegen 10.15 Uhr mit ihrem Umweltdienst an. "Eine Probe wurde im Schnelltest untersucht", so ein Sprecher der Feuerwehr. Das vorläufige Ergebnis: Es handelt sich um einen Stoff ähnlich der Buttersäure, der in der geringen Menge aber nicht gesundheitsschädlich sein soll. Die Feuerwehr entsorgte die Ampullen fachgerecht.

Laut Polizei klagten drei Personen über Übelkeit, lehnten aber einen Rettungswagen ab. Ersten Erkenntnissen nach war die Substanz durch ein gekipptes Fenster geworfen worden. Das Landeskriminalamt ermittelt nun. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.