Hamburg. Ein kurioser Unfall in Neuenfelde beschäftigt die Hamburger Polizei: Ein 52-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag mit seinem Porsche Cayenne-SUV gegen einen Baum gekracht. Doch anstatt am Unfallort auf die Beamten zu warten, ließ er sich offenbar von einem Bekannten abholen. Wo er sich befindet, wollte er der Polizei nicht sagen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 52-Jährige gegen 1.45 Uhr von Neu Wulmstorf (Niedersachsen) aus in Richtung Neuenfelde unterwegs. "Auf dem Nincoper Deich geriet er in einer Linkskurve links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mit einem Baum", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Dienstag.

Mit Porsche gegen Baum: Fahrer trinkt Alkohol auf den Schrecken

Mit dem Porsche rammte er zudem einen sogenannten Raumschutzbügel und rutschte anschließend in einen Graben. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei in Niedersachsen. Da der Nincoper Deich jedoch im Grenzbereich Niedersachsen/Hamburg liegt, zogen die Beamten aus Niedersachsen Kollegen aus Hamburg hinzu.

Kurios: Während der Einsatz noch andauerte, meldete sich der 52-Jährige bei der Polizei in Buchholz. "In dem Telefonat gab er an, dass Wild auf die Straße gelaufen sei und er deshalb ausweichen musste", so Abbenseth. Zudem erzählte er der Polizei, dass ihn ein Bekannter abgeholt und er auf den Schrecken erstmal Alkohol getrunken habe. Zu seinem Aufenthaltsort sagte er jedoch nichts.

Der völlig zerstörte Porsche Cayenne wurde beschlagnahmt. Abbenseth: "Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort."