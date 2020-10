Hamburg. Weil ein Kran an der Kellinghusenstraße gegen die Brücke der U-Bahnlinie U3 in Eppendorf gefahren ist, ist der Verkehr der U3 (Ringlinie) derzeit unterbrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem Hamburger Abendblatt bestätigte, laufe Hydrauliköl an der Unfallstelle aus. Wie lange sich die Bergung des Krans hinzieht, ist noch unklar.

Die Hamburger Hochbahn hatte zunächst mitgeteilt, dass beide Linien der Kellinghusenstraße betroffen seien, die U1 und die U3. Die U1 fährt aber mittlerweile wieder – zunächst in Schrittgeschwindigkeit, wie es hieß. Für die U3 ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Aufbau. Anfangs betraf die Sperrung den Abschnitt zwischen Saarlandstraße und Schlump.

Derzeit kein Betrieb auf der #U1 zwischen Stephansplatz und Lattenkamp und auf der #U3 zwischen Schlump und Saarlandstraße. Grund: Brückenanfahrschaden an der Kellinghusenstraße. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Die Brücke muss nun inspiziert werden. Wir melden uns.#hvv — HOCHBAHN (@hochbahn) October 12, 2020

Mittlerweile, so ein Hochbahn-Sprecher, führen die Züge der U3 wieder zwischen der Kellinghusenstraße und Schlump. In Richtung Saarlandstraße gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Wie lange die Streckensperrung noch anhält, ist noch unklar. Das Überprüfen der Statik dauere aber nach aller Erfahrung nicht lang, so die Hochbahn.