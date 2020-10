Nach Überfall auf Tankstelle in Hamburg – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben an der Billstedter Hauptstraße 3700 Euro erbeutet und sind geflüchtet. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Hamburg. Zwei Männer haben am Sonntagabend eine Tankstelle in Hamburg-Billstedt überfallen. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute in Höhe von 3700 Euro. Die Polizei fahndet nach den Tankstellenräubern und bittet Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten zwei maskierte Männer um 22.09 Uhr die Tankstelle an der Billstedter Hauptstraße. Sie forderten die Angestellte, die sich im Verkaufsraum aufhielt, sich auf den Boden zu legen. Mit dem Tresorschlüssel öffneten sie anschließend den Safe und flüchteten mit 3700 Euro. Eine Sofortfahndung mit zwölf Funkstreifenwagen blieb erfolglos.

Täter 1 trug zur Tatzeit folgende Kleidung

dunkle Jogginghose

grauer Kapuzenpullover

schwarze Schuhe

dunkle Handschuhe

Täter 2 wird wie folgt beschrieben

dunkelblaue Jogginghose

schwarze Oberbekleidung mit weißen Applikationen

dunkle Schuhe

er trug einen Rucksack

Zwei Männer verhielten sich verdächtig

Die Polizisten nahmen im Verlauf der Fahndung auf dem Tankstellengelände zwei Männer (25, 26) vorläufig fest, die sich verdächtig verhielten. Sie wurden allerdings nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Eine mögliche Tatbeteiligung wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

( ced )