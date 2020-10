Brake. Die Suche nach dem zweiten vermissten Kängurubaby aus Brake hat ein trauriges Ende genommen: Das Wallaby wurde am Montagabend von einem Pkw angefahren und dabei tödlich verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Das junge Känguru sei bei Rehau "unvermittelt" auf die B212 gelaufen. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Besitzer des Kängurus erschien nach Informationen der Polizei noch an der Unfallstelle und hat sich um das sterbende Kängurubaby gekümmert.

Vermisstes Kängurubaby von Pkw erfasst

Zusammen mit einem zweiten Kängurubaby war das Tier am Wochenende von einem Hof in der Nähe von Brake entlaufen. Eines der vermissten Tiere fanden die Besitzer am Sonntag und fingen es ein.

Das zweite Kängurubaby konnte zunächst nicht gefunden werden. Anwohner hatten das Wallaby im Stadtgebiet von Brake gesichtet. Die ersten Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Warum die Kängurubabys sich davonmachen konnten, war zunächst unklar.