Harmsdorf. Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist zwischen Harmsdorf und Lensahn (Kreis Ostholstein) mit seinem Moped frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, geriet der 16-Jährige am Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er ein Auto und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Fahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle.