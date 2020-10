Hamburg. Es war das harmlose Jugendwort "Digger", das einen 45 Jahre alten Mann aus Hamburg-Tonndorf an Weihnachten vor drei Jahren dazu veranlasst haben soll, seinen 14-jährigen Sohn mit einem Messer zu verletzen.

Der 45-Jährige muss sich ab kommenden Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung am Amtsgericht in Wandsbek verantworten.

Nach "Digger": Mann verletzt 14-jährigen Sohn mit Messer

Nachdem der 14-Jährige seinen Vater am 24.12.2017 mit "Digger" angesprochen habe, soll dieser seinen Sohn zunächst geohrfeigt haben. Nach einem weiteren Wortwechsel soll der 45-Jährige ein Messer geholt und versucht haben, dem 14-Jährigen in die Bauchgegend zu stechen. Dieser wehrte den Stich ab und erlitt dadurch eine Schnittwunde am Daumen.

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Staatsanwaltschaft keine Angabe machen.