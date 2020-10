Rumohr. Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nacht zum Freitag zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte auf der BAB 215 in Höhe des Rastplatzes Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Kontrolle über seinen Mercedes AMG verloren und war mit der MIttelschutzplanke kollidiert. Danach rammte der Wagen in der Parkplatzeinfahrt ein Verkehrszeichen und rutschte dann weiter frontal gegen einen Baum.

Wie die Polizei Neumünster mitteilte, wurde der Mercedes durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der Frontbereich des Wagens rutschte weiter durch den Grünstreifen und kollidierte erneut mit einem Baum. Der Heckbereich kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen.

Unfallzeuge erleidet Schock

Der 31-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Kiel transportiert. Auch ein 22-jähriger Unfallzeuge, der die Polizei verständigt hatte, wurde mit einem leichten Schock ins eine Klinik gebracht.

Die Straße wurde während der Unfallaufnahme in Richtung Bordesholm voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 200.000 Euro.