Hamburg. Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Wandsbeker Chaussee in der Nacht zum Donnerstag konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger ist noch auf der Flucht.

Wandsbeker Chausee: Zwei Täter brechen in Geschäft ein

Anwohner hatten zuvor gegen 1.14 Uhr Geräusche aus einer Ladenzeile gehört und die Polizei verständigt. Vor Ort bemerkte die Beamten eine zerstörte Schaufensterscheibe bei einem der Geschäfte.

Zwei Täter waren in den Laden eingebrochen und hatten Bargeld aus der Kasse entwendet. Anschließend flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen, so Polizei-Sprecher Daniel Ritterskamp.

Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen

Ein tatverdächtiger Mann konnte bei der Fahndung noch in Tatortnähe festgenommen werden. Wegen abgelaufener Ausweispapiere besteht bei dem 20-Jährigen zudem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes.

"Das für Ausländerdelikte zuständige Dezernat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen", so Ritterskamp. Der zweite Täter konnte trotz Fahndung noch nicht festgenommen werden.