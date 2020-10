Hamburg. Bei einem Wespenangriff in einer Hamburger KIta sind fünf Kinder gestochen worden. Ein Kind, das bereits an einer Allergie litt, musste von der Mutter abgeholt werden. Die Feuerwehr und Rettungswagen waren an der Kita im Stadtteil Ohlsdorf angerückt, um den mutmaßlichen "Massenanfall" von Verletzten zu versorgen.

Allerdings stellte sich der Angriff schnell als vergleichsweise harmlos heraus, wie ein Feuerwehrsprecher dem Abendblatt sagte. Die Retter konnten schnell wieder abrücken.

Was man bei einem Wespenangriff tun sollte

Dennoch sollte man die in diesem Jahr gehäuft und vor allem auch im Herbst auftretenden Wespenschwärme nicht unterschätzen. Wespenstiche sind nach Angaben von Ärzten äußerst schmerzhaft und können allergische Reaktionen auslösen.

Bei Wespenattacken soll man nicht um sich schlagen und auch nicht pusten. Das soll die Wespen noch aggressiver machen. Man kann sie zum Beispiel mit einer Zeitung langsam wegwedeln oder sie mit Wasser besprühen.