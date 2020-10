Hamburg. Hinweise haben die Ermittler des Rauschgiftdezernats am Dienstag gegen 14 Uhr in den Wohlersweg in Hamburg-Neuland geführt. Dort überprüften sie nach ersten Beobachtungen zwei Männer, durchsuchten einen Schuppen und ein Auto und stellten so insgesamt 121 Kilogramm Marihuana sicher. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Ermittlungen führten zu 121 Kilogramm Marihuana

Nach intensiven Ermittlungen kamen die Polizisten auf die Spur des 57-Jährigen und des 43-jährigen Mannes. Beide stehen im Verdacht, mehrere Kilogramm Marihuana mutmaßlich von Spanien nach Hamburg geholt zu haben.

Am Dienstag konnten die Ermittler die beiden Männer im Wohlersweg dann dabei beobachten, wie sie mit je zwei Sporttaschen ein Gelände betraten. Der Jüngere blieb anschließend dort, während der 57-Jährige das Gelände wieder mit zwei Taschen verließ. Er lud sie in einen Pkw und fuhr in Richtung Heimfeld.

Verdächtige Männer trugen große Menge Bargeld bei sich

Daraufhin kontrollierten die Beamten die beiden Männer. Der 43-Jährige wurde in einem Schuppen angetroffen und hatte zu diesem Zeitpunkt insgesamt 8860 Euro sowie eine hochwertige Armbanduhr bei sich, so Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Den älteren der beiden Männer stoppten die Ermittler auf der Stader Straße. Dieser hatte 910 Euro dabei. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung des Schuppens und des Pkw angeordnet.

100 Pakete mit je einem Kilogramm Marihuana

Im Schuppen fanden die Ermittler anschließend Taschen mit insgesamt 100 Paketen mit jeweils einem Kilogramm Marihuana. Die zwei Taschen im Pkw enthielten weitere 21 Kilogramm des Rauchgifts

Beweismittel und Bargeld stellten die Ermittler sicher und nahmen die Männer vorläufig fest. Nach Feststellung ihrer Identität kamen sie in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Die Ermittlungen dauern an.