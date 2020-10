Hamburg. Ein Unfall in Berne wirft Fragen nach der Sicherheit eines Kindergartens auf. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hatte eine 69-jährige Fahrerin ihren VW-Golf am Dienstagnachmittag auf einem Aldi-Parkplatz an der Straße Bekassinenau in eine Parklücke gefahren.

Autofahrerin fährt in Berne mit Pkw auf Kinderspielplatz

Dann verwechselte sie anscheinend Brems- und Gaspedal: Das Auto schoss durch eine Hecke auf die gegenüberliegende Straßenseite, erfasste einen Hyundai, durchbrach dann die Umzäunung eines Spielplatzes direkt vor der Kindertagesstätte und kam an der Hauswand eins Kioskes zum Stehen. Die Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt. An dem VW Golf entstand ein Totalschaden, auch der andere Pkw wurde leicht beschädigt.

Bei dem Unfall in Berne wurde auch dieser Hyundai beschädigt.

Der Spielplatz gehört zu dem Kindergarten direkt neben dem Kiosk. Eltern der dort betreuten Kinder machen sich jetzt Sorgen um die Sicherheit. Zum Glück seien diese zum Zeitpunkt des Unfalls im Gebäude gewesen, berichtet ein Vater dem Abendblatt. Es bestehe jedoch Handlungsbedarf, um die Kinder vor solchen Unfällen zu schützen.

Vater fordert zum Schutz der Kinder Barrieren

"Ich erwarte von der Stadt Hamburg, dass hier umgehend Maßnahmen getroffen werden, um solche Unfälle in Zukunft zu verhindern und die Kinder zu schützen", sagt der Vater. Denkbar seien zum Beispiel ein Tempolimit von 30 oder bauliche Veränderung durch Barrieren.

In diesem Zusammenhang verwies er auf einen weiteren Unfall, der sich vor zweieinhalb Monaten auf demselben Parkplatz ereignet habe. Damals hatte eine 76-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren und war über einen Gehweg und einen Gartenzaun an der Straße Bekassinenau in einen Garten gefahren.