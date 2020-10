Hamburg. Ende September hat der Hamburger Zoll 3000 Paar Schuhe der Luxusmarke Louis Vuitton vernichtet. Die schwarzen Stiefeletten mit dem Louis-Vuitton-Logo wurden bereits am 5. August in aus China kommenden Kartons zwischen "No-Name"-Winterstiefeln und -Schuhen entdeckt.

Gefälschte Louis-Vuitton-Schuhe vom Zoll vernichtet

Um zu prüfen, dass es sich tatsächlich um Fälschungen handelt, wurden Fotos der Artikel an den Rechteinhaber Louis Vuitton Malletier gesendet. "Dieser hat die Waren als Falsifikate bewertet und in Absprache mit dem Zoll die Vernichtung beantragt", so Zoll-Sprecherin Kristina Severon.

Die Schuhe wurden daher am 29. September unter zollamtlicher Überwachung zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht, dort zerstört und entsorgt. "Gefälschte Bekleidung wird in der Regel vernichtet und nicht z. B. an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, da die Waren meist unter fragwürdigen Umständen billig produziert werden", so Severon. Deshalb könne eine Gesundheitsgefährdung beim Tragen nicht ausgeschlossen werden.