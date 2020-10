Travemünde. In Travemünde sind am Dienstagvormittag bei Arbeiten am Fundament Teile eines Mehrfamilienhauses eingestürzt. Wie die Polizei Lübeck mitteilte, brachen eine Hausecke sowie die Kellerwand komplett weg.

Die Bauarbeiter konnten sich rechtzeitig entfernen. Auch die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. In dem Haus wohnen fünf Mietparteien, sie mussten das Gebäude verlassen. Das gesamte Haus ist akut einsturzgefährdet. Der Nachbarwohnblock wurde ebenfalls geräumt, da auch dieser bei einem Einsturz gefährdet sein könnte.

Ein Statiker ist nun angefordert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.