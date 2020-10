Hamburg. Die S1 musste am späten Montagabend nach einem Personenunfall zwischen Blankenese und Wedel gesperrt werden. Laut Lagedienst wurde in Sülldorf eine tote Frau an den Bahngleisen aufgefunden, die vermutlich von der S-Bahn erfasst worden war. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.