Hamburg. Einsatz am späten Montagabend für die Feuerwehr Hamburg: In einem Raum der Stadtteilschule Kirchwerder gehört, war am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Beamte hätten vor Ort zerbrochene Flaschen gefunden. Es sehe so aus, als seien Jugendliche vor Ort gewesen.

Feuer in Stadtteilschule Hamburg-Kirchwerder – hoher Sachschaden

In einer ersten Mitteilung war die Rede davon, dass die 40 mal 15 Meter große Turnhalle in voller Ausdehnung brennen solle. Dies hat sich nicht bestätigt, das Feuer beschränkte sich auf einen angrenzenden Putzraum.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.