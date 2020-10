Mann versucht Tankstelle zu überfallen und flüchtet

Täter forderte Bargeld vom Kassierer und schob roten Eimer über Tresen – doch dieser blieb an einer Plexiglasscheibe hängen.

Stormarn. In der Nacht zum Montag ist es gegen 0.20 Uhr auf dem Tankstellengelände der Rastplatzanlage Buddikate West zu einem versuchten Raub gekommen.

Doch dieser Überfall verlief wohl nicht ganz so wie geplant: Ein Mann hatte Bargeld vom Kassierer geforderte und einen roten Eimer über den Tresen geschoben. Der Eimer blieb jedoch an der Plexiglas-Corona-Abtrennung hängen, woraufhin der Mann die Tankstelle fluchtartig in Richtung Todendorf verließ.

Versuchter Raub auf Tankstelle: Zeugen gesucht

Eine Fahndung im Bereich um das Tankstellengelände verlief ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

1,85 m groß und ca. 120 kg schwer

dunkle Jacke

schwarz-grüner Motorradhelm

grüner Mund-Nasen-Schutz

roter Eimer mit "Bauhaus"-Aufschrift

Bei Angaben zum beschrieben Täter melden Sie sich bitte unter 04102/ 809-0. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

( HA )