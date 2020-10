Hamburg. Am Sonntag ist es am Hansaplatz in St. Georg erneut zu einem Gewalt-Vorfall mit Folgen gekommen. Zeugen hatten der Polizei kurz vor Mitternacht gemeldet, dass eine Frau von einem Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht werde.

Als die Beamten den 29-Jährigen festnehmen wollten, leistete er nach Polizeiangaben erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten (29) leicht. Währenddessen solidarisierten sich mehrere Personen mit dem Mann und behinderten die Polizei. Aus der Gruppe heraus kam es zu vereinzelten Flaschenwürfen auf Polizeibeamte und -fahrzeuge. Ein Streifenwagen wurde beschädigt.

Polizei nimmt aggressiven Mann am Hansaplatz fest

Erst nachdem weitere Polizeikräfte zur Unterstützung eintrafen, konnte die Lage beruhigt werden. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

"Mit Solidaritätsbekundungen dieser Art werden die Beamten am Hansaplatz leider immer wieder konfrontiert", sagte eine Polizeisprecherin dem Abendblatt.